Linkse oppositie wil spoeddebat over oplopende besmettingen

De linkse oppositiepartijen willen volgende week een debat met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) over het groeiend aantal besmettingen door het coronavirus.

Corinne Ellemeet van GroenLinks wil dat de Kamercommissie Volksgezondheid bijeenkomt, maar het is de vraag of er voldoende steun is. GroenLinks vindt de stijging zorgelijk en vindt dat er snel gehandeld moet worden.

De partij krijgt steun van SP en PvdA. "Verstandig. SP steunt verzoek voor snel coronadebat in de Tweede Kamer", twitterde Maarten Hijink van de SP. Volgens John Kerstens (PvdA) is er "meer dan voldoende aanleiding" om de minister van reces terug te roepen.

Het RIVM meldde dinsdag 987 nieuwe besmettingen. Vorige week waren het er 534.