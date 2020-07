Pearl Jam sluit Pinkpop 2021 af

Op Pinkpop voegt de band zich bij eerder aangekondigde namen als de Red Hot Chili Peppers, Twenty One Pilots, Kensington en Danny Vera. Het is de vierde keer dat Pearl Jam naar Landgraaf afreist, de laatste keer was in 2018.

De rockers zouden deze week in de Ziggo Dome optreden, maar die shows werden vanwege het coronavirus uitgesteld. De concerten worden ingehaald op 16 en 17 juni 2021.

Pinkpop werd dit jaar vanwege het coronavirus afgelast. Volgend jaar vindt het festival plaats van 18 tot en met 20 juni.