AEX opent flink in het rood

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag flink in het rood geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met verliezen. De oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten en de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd zorgden voor een negatieve stemming. Op Beursplein 5 vielen de resultaten van verlichtingsbedrijf Signify in goede aarde. ASML werd lager gezet na tegenvallende vooruitzichten van chipreus Intel.