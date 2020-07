Bill Gates weerspreekt complottheorieën over virusuitbraak

Sinds het begin van de uitbraak zijn getrukeerde foto’s en nepnieuwsberichten gericht tegen Gates door complotdenkers verspreid op sociale media. Een video waarin Gates wordt beschuldigd van het “willen elimineren van 15 procent van de bevolking” door middel van vaccinatie en elektronische microchips, heeft miljoenen weergaven op YouTube. “Onze stichting heeft meer geld gegeven om vaccins te kopen om levens te redden dan welke groep dan ook”, zei Gates, verwijzend naar zijn gelijknamige stichting.

Hij heeft 250 miljoen dollar toegezegd voor de strijd tegen de pandemie en zijn stichting heeft de afgelopen twintig jaar miljarden dollars uitgegeven aan het verbeteren van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. “Dus draai je dat gewoon om. Je zegt, oké, we verdienen geld en we proberen mensen te doden met vaccins of door iets uit te vinden”, vervolgde Gates. “En het is in ieder geval waar, we worden geassocieerd met vaccins, maar je hebt de connectie eigenlijk omgedraaid”, aldus Gates.

Uitbuiten van de crisis

Een aantal beschuldigingen, waaronder berichten waarin wordt beweerd dat de FBI Gates heeft gearresteerd voor biologisch terrorisme of dat hij een westers complot steunt om Afrikanen te vergiftigen, deelt een rode draad. Ze beschuldigen de magnaat van het uitbuiten van de crisis, of het nu gaat om “controle over mensen” of om geld te verdienen met de verkoop van vaccins.

Het is niet de eerste keer dat Gates het doelwit wordt van complotdenkers. Toen het zikavirus in 2015 in Brazilië uitbrak, was hij een van de vele machtige westerse figuren die de schuld van de ziekte kregen. Andere geruchten beweren dat hij stiekem een ​​hagedis is, een oude favoriet onder onlinetrollen.