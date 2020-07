Nederlanders nemen vaker actie tegen ongewenste reclame

Steeds meer mensen ergeren zich groen en geel aan ongewenste telefoontjes, post of folders in de bus. Reden dat ze vaker actie ondernemen om te voorkomen dat ze nog langer worden lastig gevallen, meldt De Telegraaf.

Het aantal geregistreerde nummers stijgt gestaag. In 2013 stonden er acht miljoen telefoonnummers in het bel-me-nietregister, inmiddels zijn dat er tien miljoen, zegt directeur André Hahn van de beherende stichting Infofilter. Dan gaat het alleen maar om telefoonnummers van consumenten of ’natuurlijke personen’ zoals eenmanszaken. “Ze bellen altijd onder het eten. Vaak energiebedrijven. En we kunnen het niet hard maken, maar er is wel wat twijfel over hoe bedrijven aan je nummer komen”, aldus een woordvoerder van de Consumentenbond.

Uit onderzoek van de Consumentenbond bleek dat 79 procent van de Nederlanders vorig jaar ongevraagd werd gebeld. “Zo’n telefoontje is niet alleen irritant”, zegt de Consumentenbondwoordvoerder tegen De Telegraaf. “Mensen die niet zo mondig zijn, worden vaak overtuigd om toch tot een koop over te gaan waaraan ze eigenlijk niets hebben.”

Een andere manier waarop bedrijven mensen benaderen is via folders. Wie ze graag ontvangt, krijgt volgens onderzoek van Milieu Centraal 32 kilo aan papier vol aanbiedingen per jaar door de bus. Maar het aantal ontvangers daalt gestaag. In 2008 had nog slechts 14 procent van de Nederlanders een nee-nee- of nee-jasticker op de bus, nu is dat 28 procent.