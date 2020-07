Trump schrapt grote bijeenkomst tijdens Republikeinse conventie

Donald Trump heeft donderdag de “grote” Republikeinse conventie die in augustus gepland stond in Jacksonville, Florida, geannuleerd. Tijdens die bijeenkomst aanvaardt hij hoogstwaarschijnlijk de nominatie om namens de partij presidentskandidaat te zijn.

Trump schrapt de bijeenkomst vanwege de coronaviruspandemie die in de zuidelijke staten in de VS oplaait. “We zullen geen grote openbare conventie houden, dit is niet het moment”, verklaarde hij. Trump is van mening dat het zijn plicht als president is om “de Amerikanen te beschermen”.