‘Rusland lanceerde ruimtewapen’

Het hoofd van de Britse ruimtedirectie van het ministerie van Defensie toonde zich bezorgd over de manier waarop Moskou een satelliet testte “door een projectiel te lanceren dat de karakteristieken van een wapen had”. Het Amerikaanse ruimtecommando verklaarde “bewijs te hebben dat Rusland een niet-destructieve test uitvoerde met een ruimte-anti-satellietwapen”.

De berichten over de lancering verschenen donderdag kort nadat de Amerikaanse president Donald Trump een telefoongesprek had gevoerd met zijn Russische collega Vladimir Poetin. Daarin spraken zij onder andere over wapenbeheersing, aldus het Witte Huis. Het is niet bekend of de lancering ook ter sprake is geweest.