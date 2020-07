‘Ruimtevaartbedrijf SpaceX is 44 miljard dollar waard’

Space Exploration Technologies, zoals de volledige naam van SpaceX luidt, haalde in maart voor het laatst geld op. Toen betaalden investeerders 220 dollar per aandeel, wat neerkomt op een waarde van 36 miljard dollar voor het hele bedrijf. Bij de huidige gesprekken met investeerders zet SpaceX in op een bedrag van 270 dollar per aandeel.

De afgelopen tijd was SpaceX herhaaldelijk in het nieuws. Eind mei lanceerde het bedrijf voor het eerst een bemande raket die naar het internationale ruimtestation ISS ging. Het was de eerste commerciële raket die astronauten naar het ISS bracht. Ook is SpaceX bekend van de herbruikbare raketten die het heeft ontwikkeld.

De Amerikaanse bank Goldman Sachs schreef onlangs in een rapport dat SpaceX uiteindelijk tot wel 175 miljard dollar waard zou kunnen zijn. Het bedrijf haalde tot nu toe ongeveer 3,5 miljard dollar op bij investeerders. Behalve het vervoeren van astronauten en voorraad voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wil SpaceX ook wereldwijd snel internet gaan aanbieden via honderden kleine satellieten. Vanaf 2033 zou het bedrijf daar geld mee moeten verdienen, verwacht Goldman Sachs.