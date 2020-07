Cuomo: Trump stuurt geen federale troepen naar New York City

De Amerikaanse president Donald Trump zal voorlopig geen federale troepen naar New York City sturen nu de stad de criminaliteit ziet toenemen. Dat zei de gouverneur van New York, Andrew Cuomo, donderdag.

“De president en ik hadden een goed gesprek. Hij zei dat hij geen troepen naar New York City zou sturen - hij zei niet tot in het oneindige, maar dat we zouden praten voordat hij iets doet”, vertelde Cuomo tijdens een persbriefing.

Trump had eerder al aangekondigd federale agenten naar verschillende Amerikaanse steden te sturen om geweld bij demonstraties op straat en criminaliteit in het algemeen in te dammen. Het is de bedoeling dat ze de lokale politie helpen, maar hun inzet is niet overal welkom.

Troepen naar andere staten

Woensdag zei de president dat hij federale wetshandhavers naar Chicago stuurt om de strijd tegen criminelen in de stad te versterken. Ook gaan er troepen naar Albuquerque in de staat New Mexico.

Sinds de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd bij zijn arrestatie in mei zijn in veel steden in de VS de spanningen opgelopen. In diverse steden liepen demonstraties tegen politiegeweld en racisme uit op gewelddadigheden, brandstichtingen en plunderingen.

Cuomo zei dat als de president federale agenten naar New York City zou sturen, de staat hem zou aanklagen. “Ik vind het overduidelijk ongrondwettelijk”, zei hij.