Burgemeester Breda wil uitsluitsel over te varen koers met corona

Burgemeester Paul Depla van Breda wil duidelijkheid over de vraag welke koers in de toekomst gevaren moet worden bij het indammen van het coronavirus: mondkapjes òf anderhalve meter afstand houden. Hij pleit voor een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Depla vreest anders misbruik van de discussie over mondkapjes om de noodzaak van afstand houden te relativeren.

Depla reageert daarmee donderdag op de discussie over het al dan niet dragen van mondkapjes. Voor een definitief antwoord op de vraag wat beter is moet het kabinet volgens Depla desnoods buitenlandse deskundigen invliegen. “Laat het antwoord in elk geval geen ideologie worden”, zei hij.

Nu wordt volgens hem te snel geredeneerd: drukte, dus mondkapjes. “Is dat wel verstandig of is het toch beter afstand te bewaren.” Hij benadrukt dat het belangrijk is een discussie op feiten te houden, en niet gelijk een positie in te nemen over wat beter is.

Depla verwijst onder meer naar attractiepark Mondo Verde in Landgraaf, waar donderdag voor het eerst mondkapjes aan bezoekers werden uitgedeeld in verband met de grote drukte. “Wat is veiliger”, vraagt Depla zich af. “Mondkapjes of afstand houden. We moeten duidelijkheid krijgen of mondkapjes wel echt een alternatief zijn voor het houden van afstand.”