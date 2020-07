Ex-advocaat van Trump Cohen vrijdag weer in huisarrest

Michael Cohen, ex-advocaat van de Amerikaanse president Trump, komt vrijdag vrij uit de gevangenis om terug te keren in huisarrest. Hij werd op 9 juli weer opgepakt nadat hij in mei uit de gevangenis was vrijgelaten vanwege het coronavirus en huisarrest kreeg.

Hij werd weer vastgezet nadat hij vraagtekens had gezet bij een overeenkomst die tegenhield dat hij een boek over Trump zou publiceren. Een Amerikaanse federale rechtbank oordeelde donderdag dat Cohen slachtoffer was geworden van vergelding en bepaalde dat hij weer met huisarrest kan.

De veroordeelde ex-advocaat Michael Cohen (53) was van 2006 tot 2018 adviseur van Trump en gold in de media als diens fixer.

Belastingfraude

Hij werd eind 2018 tot drie jaar cel veroordeeld nadat hij onder meer belastingfraude had bekend. Ook overtrad hij de regels over de financiering van verkiezingscampagnes om daarmee de presidentsverkiezingen van 2016, gewonnen door Trump, te beïnvloeden.

Eerder dit jaar werd het restant van de straf omgezet in huisarrest om mogelijke besmetting met het coronavirus in de gevangenis te voorkomen. Op 2 juli werd hij gezien toen hij in een restaurant in New York dineerde.