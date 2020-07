KLM voegt weer bestemmingen toe aan schema

Luchtvaartmaatschappij KLM voegt in de komende maanden weer bestemmingen toe. Tot en met oktober gaat het aantal Europese bestemmingen met 19 omhoog tot 92. Het aantal intercontinentale bestemmingen wordt van 51 deze maand opgevoerd naar 59 in augustus en 61 in september. Het aantal bestemmingen dat KLM dan biedt, is vrijwel gelijk aan het aanbod voor de corona-uitbraak.