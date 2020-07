Amsterdam vervangt alle gloeilampen op straat voor ledverlichting

Amsterdam vervangt alle gloeilampen in de straatverlichting voor ledlicht. Inmiddels zijn al zo’n 65.000 lichtpunten in de stad hier al van voorzien. Eind 2022 moeten vrijwel alle 150.000 lampen op straat zijn vervangen, meldt de gemeente.

De gemeente kiest voor ledverlichting omdat deze lampen beter zijn voor het milieu. Ze kosten minder energie en stoten minder CO2 uit. Ook gaan ze langer mee. Verder leidt het tot minder lichtvervuiling, omdat de lampen alleen verlichten waar dat nodig is. Dat is volgens de gemeente beter voor dieren en planten, terwijl de straat veilig genoeg verlicht is voor het verkeer.