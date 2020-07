Aantal veiligheidsregio’s trekt de teugels aan

Een aantal veiligheidsregio’s in het land trekt de teugels aan nu het aantal coronabesmettingen toeneemt. Zo wordt er in een groot deel van Overijssel komend weekend streng gecontroleerd in de horeca. In Zeeland gaat de overheid nadrukkelijker handhaven en op de Wallen in Amsterdam lopen vanaf dit weekeinde extra handhavers. Daar is de verkoop van alcohol in winkels vanaf 16.00 uur ‘s middags bovendien verboden.

In de regio IJsselland, het grootste deel van de provincie Overijssel, is het op terrassen en binnen soms te druk en het werkt vaak niet om mensen daarop aan te spreken. “Dat is een zorgwekkend signaal, en met het vervagen van deze maatschappelijke grenzen neemt ook de noodzaak van het handhaven toe”, laat de veiligheidsregio IJsselland weten. “De toename van het aantal besmettingen in ons land dwingt ons om extra alert te zijn. We kunnen in deze fase niet volstaan met een waarschuwing wanneer we zien dat de regels niet langer in acht genomen worden”, aldus Rob Bats, burgemeester van Steenwijkerland en waarnemend voorzitter van de veiligheidsregio.

Volgens de veiligheidsregio Zeeland zijn er erg veel toeristen in de provincie. “Helaas blijkt dat het op sommige plaatsen lastig is om de coronavoorschriften na te leven. Maar dat is wel van cruciaal belang. De overheid gaat nadrukkelijker handhaven op plekken waar de regels niet worden nageleefd”, staat in een brief die de veiligheidsregio mede namens toeristenorganisaties en Koninklijke Horeca Nederland aan Zeeuwse ondernemers heeft gestuurd.

In Hillegom zijn tientallen nieuwe coronagevallen te herleiden naar een café. In het Zeeuwse Goes zouden feestjes de bron van een plaatselijke uitbraak zijn.