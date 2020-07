Amsterdam Dance Event houdt conferentie dit jaar online

Aangezien het vanwege het coronavirus niet mogelijk is vanuit de hele wereld naar Amsterdam te reizen, vindt de conferentie van het Amsterdam Dance Event (ADE) dit jaar online plaats. De organisatie wil op deze manier alsnog masterclasses, Q&A’s en panelgesprekken aanbieden voor de internationale professionals uit de muziekbranche. De details over het programma volgen de komende weken.

Eerder was al bekend dat ADE dit jaar wel doorgaat, maar in een andere vorm. Het evenement, dat uit een festival en conferentie bestaat, trok vorig jaar nog ruim 400.000 bezoekers uit een recordaantal van 146 landen.

Het is nog niet duidelijk hoe het festival eruit komt te zien. Vorig jaar waren er meer dan duizend evenementen op ruim tweehonderd locaties. De organisatie heeft nauw overleg met de overheid over de mogelijkheden en erkent dat het lastig zal worden om de coronaregels na te leven als het festival in de reguliere vorm en omvang doorgaat.