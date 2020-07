België scherpt coronamaatregelen aan

Belgen zullen vanaf zaterdag vaker een mondkapje in openbare ruimtes moeten gaan dragen, zoals in drukke winkelstraten, op markten en in de horeca. In restaurants en cafés moeten klanten een mondmaskertje dragen als ze zich verplaatsen, bijvoorbeeld om naar hun tafel of het toilet te gaan. Ook moet de horeca gegevens van de klanten gaan registreren. Dat heeft premier Sophie Wilmès na afloop van een vergadering met de Nationale Veiligheidsraad bekendgemaakt.