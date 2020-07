‘Geen akkoord over brexit voor eind deze maand’

De laatste ronde onderhandelingen over de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU zijn afgebroken met “aanzienlijke meningsverschillen”. Er is dan ook geen kans dat er eind deze maand een akkoord ligt, zoals de Britse premier Boris Johnson had gehoopt. Maar de Britse onderhandelaar David Frost zei dat het nog steeds heel goed mogelijk is dat in september wel een akkoord wordt bereikt.