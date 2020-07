Londense handelaren ING verhuizen toch niet naar Brussel

Het gaat om een groep van circa dertig handelaren van de divisie Financial Markets en vijftien personeelsleden die zich met risicomanagement bezighouden. In Amsterdam is er al een relatief grote afdeling voor financiële markten en aanverwante risicoanalyse. Met het oog op kostenbesparingen wegens de coronacrisis vindt ING het nu logischer de Londense groep daar te plaatsen.

