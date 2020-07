Kosten natuurrampen 68 miljard dollar in eerste helft 2020

Munich Re zei dat het natuurgeweld in Noord-Amerika goed was voor een schadepost van 27 miljard dollar. Verder zorgde de zware cycloon Amphan voor omvangrijke verwoesting in India en Bangladesh, met een kostenpost van 11,5 miljard dollar. De duurste natuurramp in Europa was de winterstorm Ciara met een schadepost van 1,8 miljard dollar. De grote bosbranden in Australië waren goed voor een bedrag van 2 miljard dollar. Al met al kwamen 2900 mensen om het leven door natuurrampen in de eerste helft van dit jaar.

Volgens Munich Re is ongeveer 27 miljard dollar van de veroorzaakte schade door natuurrampen verzekerd.