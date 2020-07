Touringcarbedrijven vragen om extra steun van de overheid

“Het kabinet heeft ons in een eerder stadium laten weten dat de overheid de economie niet kan overnemen. Dat begrijpen wij. We vinden het echter onbegrijpelijk dat we zo aan ons lot overgelaten worden en van het kastje naar de muur worden gestuurd. We vervullen aanwijsbaar een groot maatschappelijk nut”, zegt voorzitter Theo Vegter van brancheorganisatie Busvervoer Nederland.

Touringcarbedrijven verdienen naar eigen zeggen al jaren hun geld zonder dat daar subsidies of belastingvoordelen aan te pas komen. Door de coronacrisis lukt dat dit jaar niet. Het vervoer lag de afgelopen maanden volkomen stil. Niet alleen de busreizen werden geschrapt. Maar ook ander werk zoals scholierenvervoer en de pendeldiensten op bedrijfsterreinen kwamen tot stilstand.

Toekomst

Door de misgelopen omzet staat volgens Busvervoer Nederland de toekomst van de sector op het spel. Dit jaar verwachten de ondernemers gemiddeld een omzetverlies van meer dan 70 procent. Zonder verdere steunmaatregelen zou tenminste 40 procent van de bedrijven failliet gaan. Vooral in het najaar en in de winter, als diverse uitgestelde betalingen opgeëist gaan worden, zullen waarschijnlijk veel bedrijven sneuvelen.

Onderzoeksinstituut Panteia heeft voor de sector uitgerekend dat een gemiddeld touringcarbedrijf dat aanspraak maakt op de maximale steunvergoedingen van het Rijk, nu nog geen 20 procent van de lasten vergoed krijgt. De sector zal 134 euro miljoen zelf moeten betalen. “Een onmogelijke opgave in een jaar waarin de omzet grotendeels weggevallen is”, aldus Vegter.