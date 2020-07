LTO staakt gesprekken met ministerie over veevoermaatregel

De Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) staken de gesprekken met het ministerie van Landbouw over de veevoermaatregelen. Volgens de twee partijen is verder praten zinloos “zolang het alternatieve plan van de sector als ‘onuitvoerbaar’ wordt bestempeld én er geen doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving is”.

Minister Carola Schouten van Landbouw wil dat boeren minder eiwit aan het voer voor het vee toevoegen om de stikstofuitstoot te verminderen. Maar volgens de boeren is dit slecht voor hun dieren. Ze hebben de afgelopen periode daarom diverse acties gevoerd. Woensdag kwamen ze massaal bijeen op een locatie in de buurt van het RIVM in Bilthoven om hun ongenoegen te uiten.