Winst FrieslandCampina daalt flink door coronacrisis

FrieslandCampina voelde in het eerste halfjaar de financiële gevolgen van de coronapandemie. De omzet van de zuivelcoöperatie bleef nagenoeg gelijk, maar de winst daalde door de coronacrisis flink. Met name de dalende vraag van producten in horeca en bedrijven en de lagere basiszuivelprijzen waren daar de oorzaak van. Ook de verkopen van de winstgevende kindervoeding in Hongkong liepen terug als gevolg van de dichte grenzen met China.

De omzet van 5,6 miljard euro bleef met een zeer lichte stijging van 0,3 procent stabiel vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De winst daalde met ruim een derde (37 procent). De zogeheten Consumer Dairy- en Ingredients-merken compenseerde die neergang deels. Die merken zagen het bedrijfsresultaat respectievelijk met 18,1 procent en 21,9 procent stijgen.

Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen. Zo steeg de verkoop van consumentenproducten in het eerste halfjaar en verbeterde FrieslandCampina naar eigen zeggen de marktposities in belangrijke consumentenmarkten zoals China, Indonesië, Nigeria, Pakistan en de thuismarkten Nederland en Duitsland. Nadat China in het tweede kwartaal herstelde van de coronapandemie, keerde de verkoop van kindervoeding daar terug naar het niveau van voor de crisis.

Directeur Hein Schumacher verwacht in 2020 een wereldwijde recessie en gaat ervan uit dat het herstel tijd zal vergen. “Dit vereist dat we verder ingrijpen in onze kostenstructuur en maatregelen nemen om onze productiviteit structureel te verhogen”, aldus Schumacher. “We zullen echter ook blijven investeren in onze merken, innovaties, verkoopkanalen en groeimarkten. Deze combinatie moet ervoor zorgen dat we sterker uit deze uitdagende periode tevoorschijn komen.”