Overslag in Rotterdamse haven hard omlaag, maar schade valt mee

De overslag in de Rotterdamse haven is in de eerste helft van het jaar met meer dan 9 procent gedaald als gevolg van de coronacrisis. Volgens het Havenbedrijf Rotterdam pakten de overslagvolumes evenwel minder ongunstig uit dan eerder werd gevreesd.

De totale overslag kwam in de afgelopen zes maanden uit op 218,9 miljoen ton. Vooral kolen, ertsen en diverse olieproducten werden minder overgeslagen omdat de industrie door de pandemie deels tot stilstand kwam. Daarentegen bleef de afname van de containeroverslag beperkt. Ook was sprake van een kleine groei bij de afhandeling van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en biomassa.

In het eerste kwartaal was al sprake van een daling van de overslagvolumes met bijna 10 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, werd in april bekend. Toen waarschuwde het Havenbedrijf dat de overslag in heel 2020 mogelijk tot 20 procent zou kunnen terugvallen. De nieuwe cijfers komen nog niet bij dat percentage in de buurt.