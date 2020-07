Tesla bouwt nieuwe Cybertruck-fabriek in Texas

In de fabriek, die op een terrein van zo’n 2000 hectare komt te staan, gaat onder andere de nieuwe Cybertruck worden gebouwd. Tesla kreeg al veel bestellingen binnen voor de in november onthulde elektrische pick-uptruck. Het bedrijf zei eerder eind 2021 met de fabricage te willen beginnen.

“Tesla is een van de meest opwindende en innovatieve bedrijven ter wereld en we zijn er trots op zijn team te verwelkomen in de staat Texas”, zei de gouverneur van Texas, Greg Abott.

Voordelen

Beide staten boden allerlei voordelen aan om de automaker over te halen zich er te vestigen, waaronder tientallen miljoenen dollars aan belastingvoordelen. De nieuwe fabriek in Texas zou minstens 5000 banen creëren op korte termijn. Musk zei de nummer twee in de concurrentiestrijd, Tulsa in Oklahoma, voor toekomstige productie te overwegen.

De presentatie van de Cybertruck in november verliep dramatisch. Het hoofd design van de Amerikaanse autobouwer wilde aantonen dat het futuristisch uitziende voertuig extra stevig is, maar vernielde daarbij per ongeluk twee ruiten. Het ontwerp van de pick-uptruck zorgde bovendien bij kenners voor verdeelde reacties.