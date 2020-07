Daimler rekent onlangs kwartaalverlies op positief jaarresultaat

Het Duitse autoconcern Daimler verwacht na zware verliezen in het tweede kwartaal het hele boekjaar toch nog met zwarte cijfers af te sluiten. Daarbij houdt het moederbedrijf van Mercedes-Benz wel een slag om de arm, want het ingezette economisch herstel na de klap van de coronacrisis moet dan doorzetten.

“We zien nu de eerste tekenen van herstel in de verkopen, vooral bij personenauto’s van Mercedes-Benz”, zei topman Ola Källenius. In combinatie met kostenbesparingen zal dat uiteindelijk leiden tot een operationele winst (ebit) voor heel de groep, is de verwachting.

In het tweede kwartaal, dat werd gedomineerd door lockdowns om coronabesmettingen te voorkomen, leed Daimler nog een operationeel verlies van bijna 1,7 miljard euro. Doordat lockdownmaatregelen wereldwijd grote delen van de economie stillegden, verkocht Daimler fiks minder voertuigen. Zo halveerde de verkoop van vrachtwagens en bussen. In reactie op de scherpe daling van de vraag legde het concern veel productie stil en voerde het werktijdverkorting in voor veel personeel.

Daimler verwacht ook voor heel 2020 minder auto’s te verkopen. Efficiencyslagen en ingrepen in de productiecapaciteit worden daarom verder opgevoerd. Naar verluidt komen daardoor ook meer banen op de tocht te staan dan in aanvankelijke reorganisatieplannen, die nog van voor de coronacrisis stammen. Daardoor zullen waarschijnlijk meer arbeidsplaatsen verdwijnen dan de aanvankelijke 10.000 banen die geschrapt zouden worden.