Grapperhaus: tot vier jaar cel voor bezit ‘pedohandboek’

Wie tips en trucs voor het seksueel misbruiken van kinderen bezit of verspreidt, hangt straks vier jaar gevangenisstraf boven het hoofd. Justitieminister Ferd Grapperhaus wil dat in het strafrecht opnemen om bijvoorbeeld de strijd met het zogenoemde pedohandboek beter te kunnen aanbinden.

Pornografische afbeeldingen en filmpjes van kinderen zijn al verboden, maar teksten over seksueel misbruik van kinderen zijn dat niet. Daardoor kunnen politie en justitie ook weinig beginnen tegen ‘pedohandboeken’ die in de krochten van het internet circuleren. Die beschrijven tot in detail hoe een pedoseksueel het vertrouwen van kinderen kan winnen, hen kan misbruiken en daarmee kan wegkomen.

Deze handleidingen hebben “onmiskenbaar een drempelverlagend effect om de kwaadaardige handelingen daadwerkelijk te verrichten”, zegt Grapperhaus. Mede op aandringen van de Tweede Kamer wil hij “deze weerzinwekkende praktijk” nu uitdrukkelijk strafbaar maken.