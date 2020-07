CBR-directeur: rijscholen moeten gecertificeerd worden

“Ze zullen het me niet in dank afnemen, maar er zijn te veel cowboys”, aldus Pechtold over de rijscholen. “Zij lokken jongeren met turbo-opleidingen die niet opleiden tot verantwoorde chauffeurs, maar hen zo vlot mogelijk langs het examen loodsen.”

Pechtold zegt in de krant dat veel kandidaten die afrijden onvoldoende zijn opgeleid voor de examens. “Ons slagingspercentage bedraagt 48 procent. Welke middelbareschooldirecteur zou daar nou tevreden mee zijn?” Volgens hem is een percentage van 75 haalbaar. “Als we substantieel minder verkeersdoden willen, is het onvermijdelijk dat rijscholen gecertificeerd worden en aan strengere eisen voldoen.”

Verder meldt de voormalige D66-voorman dat de achterstanden bij het CBR bij de medische beoordelingen snel afnemen. “Eind dit jaar is de dienstverlening zo dat de klant op tijd geholpen wordt. Wel hebben we nog veel werk liggen. Belangrijke mits is dat er geen tweede coronagolf volgt.”

Ook zegt Pechtold dat het inhalen van de 300.000 examens die vanwege het coronavirus niet doorgingen op schema ligt. “We hebben nu 220.000 examens ingehaald”, aldus de CBR-directeur.