Veiligheidsraad België buigt zich over coronamaatregelen

De Nationale Veiligheidsraad van België buigt zich donderdag vanaf 09.00 uur over de snelle opleving van het coronavirus in het land. Premier Sophie Wilmès neemt na de bijeenkomst met virologen en de leiders van de deelregeringen een besluit over de coronamaatregelen. Een aantal wordt mogelijk teruggedraaid of aangescherpt. Door de geplande verdere versoepeling van regels per 1 augustus, zoals meer bezoekers bij evenementen, gaat nagenoeg zeker een streep.

Op tafel ligt onder meer een uitbreiding van de mondkapjesplicht. Zo worden ze mogelijk ook in drukke winkelstraten, en niet alleen binnen in de winkel, verplicht. Ook bekijkt de veiligheidsraad of de ‘bubbel’ van vijftien personen waarmee iemand contact mag hebben, niet moet worden verkleind. Daarnaast wordt naar verwachting een draaiboek voor gemeentes goedgekeurd waardoor burgemeesters tijdelijk een avondklok kunnen instellen of tot gedeeltelijke lockdowns kunnen besluiten bij een lokale uitbraak. In overleg met de Vlaamse en federale autoriteiten kunnen zij dan bijvoorbeeld bepaalde scholen, theaters of restaurants sluiten.

Het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames zit in België sinds twee weken in de lift. Virologen rekenen ook op een toename van het aantal sterfgevallen de komende tijd.