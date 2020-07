Koelwagens in Texas nodig om lijken in op te slaan

In Texas loopt het aantal coronadoden dermate op dat in zeker een county de lichamen in koelwagens moeten worden opgeslagen. Volgens de bestuurder van de regio Hidalgo in het uiterste zuiden van Texas zijn de wachttijden bij crematoria opgelopen tot twee weken, waardoor nu vijf koelwagens worden ingezet die elk vijftig lichamen kunnen opslaan.