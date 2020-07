Republikeinen willen Twitter-topman horen over hack

De Republikeinen in het justitiecomité willen Dorsey onder andere aan de tand voelen over de recente hack waarbij de Twitteraccounts van diverse prominenten en grote bedrijven enige tijd werden gekaapt. Slachtoffers waren onder anderen de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden en zakenmensen als Bill Gates en Elon Musk. Twitter verklaarde later dat een klein aantal medewerkers was gemanipuleerd door de hackers.

De Republikeinse afgevaardigden willen Dorsey ook spreken over de macht van het bedrijf en manier waarop de firma de inhoud in de gaten houdt van berichten op het platform.