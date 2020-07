Agent die Floyd neerdrukte beschuldigd van belastingsfraude

De 46-jarige Derek Chauvin zit op dit moment in voorarrest in afwachting van de rechtszaak over het incident met Floyd in Minneapolis. Hij is aangeklaagd voor moord in de tweede graad.

Floyd overleed op 25 mei nadat bij zijn arrestatie Chauvin bijna negen minuten zijn knie op zijn nek had gedrukt. Het incident veroorzaakte wereldwijd protesten.