Het kabinet komt niet met extra maatregelen nu het aantal besmettingen van het coronavrius toeneemt. Maar “het is geen goede ontwikkeling”, zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) tijdens een ingelast persmoment.

Het is een waarschuwing, aldus de bewindsman. “Het is een overduidelijk teken dat we ons beter aan de basisregels moeten houden.”