Geen extra geld van banken voor noodlijdend moederbedrijf Steps

Het noodlijdende modeconcern FNG krijgt geen extra geld van de banken. Dat heeft het bedrijf gezegd na een informele ondernemingsraad. Het moederbedrijf van ketens als Steps, Brantano en Miss Etam, dat onder meer een beursnotering in Amsterdam heeft, gaat nu naar alternatieven kijken en zegt vier mogelijke routes te verkennen.

De modegroep verkeert in financiële problemen door de coronapandemie en verplichte winkelsluitingen, maar er is ook kritiek op de boekhouding. Door veel overnames zit het concern bijvoorbeeld diep in de schulden.

De groep maakte eerder bekend maximaal 287 banen te willen schrappen, ongeveer een kwart van het personeelsbestand. 47 winkels in België zouden worden gesloten. In Nederland hoeven geen winkels te worden gesloten omdat het bedrijf daar vorig jaar al heeft gereorganiseerd.