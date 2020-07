Politie naar Duitsland voor vermissing met mogelijke link Maddie

Het coldcaseteam van de politie Den Haag heeft de zaak rond de in 1995 in Monster verdwenen Jaïr Soares gepresenteerd bij de Duitse politie. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie Den Haag na berichtgeving door Shownieuws. De verdwijning van Soares vertoont overeenkomsten met die van de Britse peuter Madeleine McCann in 2007.