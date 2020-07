Excuses FVD-senator die Kaag ‘medeplichtigheid aan moord’ noemde

Eerste Kamerlid Bob van Pareren van Forum voor Democratie heeft excuses aangeboden aan minister Sigrid Kaag en haar partij D66. Hij had ze ervan beticht medeplichtig te zijn aan moord wegens de overheidssteun die werd gegeven aan de Palestijnse organisatie Union of Agricultural Work Committees (UAWC).

Twee oud-medewerkers van deze boerenhulporganisatie worden verdacht van een bomaanslag in augustus vorig jaar, waarbij een dode viel. De verdachten zijn lid van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), dat op de EU-lijst van terroristische organisaties staat. Na hun arrestatie heeft de UAWC Nederland op de hoogte gesteld en beide verdachten ontslagen. Een deel van hun salaris werd betaald met Nederlands geld. Die subsidie is recent opgeschort, liet Kaag de Tweede Kamer eerder deze week weten.

“Gewoon #medeplichtigaanmoord. Opstappen van Sigrid Kaag zou enig gewetensvolle stap zijn”, schreef Van Pareren hierover op Twitter. “Naast nederige excuses aan Israël en familie moordslachtoffer.” Ook schreef hij: “D66 bewust #medeplichtigaanmoord.” De tweets zijn inmiddels verwijderd.

Oprechte excuses

Later schreef Van Pareren op Twitter: “Ik wil beginnen met mijn oprechte excuses aan te bieden naar Sigrid Kaag en D66 en alle anderen die ik gekwetst heb met mijn absurde reactie op de melding dat NL belastinggelden bij een van terrorisme en moord verdachte organisatie terecht kwamen.” Verder dankt Van Pareren, die namens FVD ook in de Provinciale Staten van Zuid-Holland zit, critici die hem “terecht wezen op andere normale middelen van in gesprek gaan”.

Kaag is minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, maar ook de enige serieuze kandidaat voor het lijsttrekkerschap van haar partij D66.