Antwerpen verscherpt aantal coronamaatregelen

De stad Antwerpen verscherpt een aantal coronamaatregelen vanwege het stijgend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Er komt vanaf zaterdag een mondkapjesplicht op alle markten. Bij verplaatsingen in de horeca, bijvoorbeeld om in een café naar het toilet te gaan, moeten klanten een mondmaskertje op. Horecazaken krijgen een registratieplicht van hun bezoekers. Samenkomen met meer dan tien personen buiten gezinsverband of wanneer de afstandsregels niet gerespecteerd worden, is niet meer toegestaan. Dat heeft de Antwerpse burgemeester Bart De Wever via Twitter aangekondigd.