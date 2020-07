Zelfs Leonard Cohens laatste zwanenzang bevat meerdere lagen

Over wie hebben we het?

Leonard Cohen (1934-2016) was een dichter, prozaschrijver en vanaf het midden van de jaren zestig ook uitvoerend artiest van zelfgeschreven songs. Die voerde hij eerst solo uit onder begeleiding van zijn gitaar. Later kwam er een stemmige band omheen, waarin de vrouwelijke achtergrondkoortjes opvielen en een steeds nadrukkelijker aanwezige viool. In de jaren zestig gingen de liederen vaak nog over relaties en was hij het idool van horden zwijmelaars. Vanaf de jaren tachtig werd zijn oeuvre donkerder, rijker, openlijker religieus ook. Wat de kern was van zijn omzwervingen door het joods-christelijke, weet niemand echt. Juist daarom zijn er zo veel interpretaties.

Leonard Cohen kreeg nog bij leven een mythische status..

