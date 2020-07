OM: ontslag van rechtsvervolging na doodrijden woningovervaller

De 37-jarige Arnhemmer Albert K., die 30 maart 2017 een schietende woningovervaller doodreed door hem twee keer aan te rijden, moet vrijuit gaan. Dat zei de officier van justitie woensdag in de rechtbank in Arnhem. Volgens de officier handelde K. uit noodweer en was “de tweede onnodige aanrijding” de uitwas daarvan.