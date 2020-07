Roemenië ziet recordaantal nieuwe coronabesmettingen

Het aantal coronavirusbesmettingen in Roemenië steeg de afgelopen 24 uur met een recordaantal van 1030, aldus de regering woensdag. De cijfers komen vrijwel op hetzelfde moment dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) alarm slaat over de nieuwe coronapieken in Zuid-Europa en de Balkan.

Roemenië heeft 40.163 bevestigde coronagevallen, waaronder 2101 doden sinds de pandemie eind februari uitbrak. De regering heeft de alarmtoestand, die sinds 15 mei van kracht is, verlengd met nog eens dertig dagen tot half augustus.

De piek in Roemenië deze maand is gedeeltelijk te wijten aan duizenden besmette mensen die de ziekenhuizen konden verlaten of helemaal niet werden behandeld.

Goedgekeurde wet

Begin juli oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de regering mensen niet op basis van een kabinetsdecreet in het ziekenhuis mocht laten opnemen of isoleren, maar alleen via een door het parlement goedgekeurde wet. Die is dinsdag in werking getreden.

Eerder deze week waarschuwde minister van Volksgezondheid Nelu Tataru dat als de situatie escaleert, de regering specifieke uitbraakgebieden in quarantaine kan plaatsen.

“Hoewel de ziekte zeker in West-Europa onder controle is, hebben we nog steeds een aantal verontrustende trends in Zuid-Europa en de Balkan”, waarschuwt het hoofd van het WHO-noodprogramma, Mike Ryan.