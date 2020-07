Europees Parlement in debat over akkoord van EU-leiders

Het Europees Parlement houdt donderdag een speciale plenaire zitting in Brussel over het akkoord dat de EU-leiders dinsdagmorgen bereikten over de meerjarenbegroting (MFK) en het coronaherstelfonds. EU-president Charles Michel en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zullen aan de tand worden gevoeld over de uitkomst van de marathontop. De 27 hebben afgesproken de komende zeven jaar 1074 miljard euro in de unie te steken en 750 miljard euro aan subsidies en leningen te besteden aan het economisch herstel van de coronacrisis.