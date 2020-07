Eerste boeren aangekomen bij protest

De demonstratie is gericht tegen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat in Bilthoven is gevestigd. De demonstrerende boeren hebben geen vertrouwen in de stikstofmetingen van het RIVM en in het landbouwbeleid van het kabinet dat op die metingen is gebaseerd. Van de veiligheidsregio mogen 2000 mensen betogen.

