Saskia Noort net als vorige week bovenaan in Bestseller 60

Schrijfster Saskia Noort staat net als vorige week bovenaan in de Bestseller 60. Met haar nieuw thriller Bonuskind voert ze opnieuw de lijst aan. Op plek twee en drie staan respectievelijk De meeste mensen deugen van Rutger Bregman en De rat van Amsterdam van Pieter Waterdrinker. Voor Waterdrinker is het de hoogste bestseller-notering ooit.

Auteur Lucinda Riley staat in week 30 maar liefst tien keer in de lijst. Al weken zijn haar boeken van De zeven zussen-serie enorm populair. Een van haar boeken is deze week opgenomen in de top 10, namelijk op de zesde plek.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (1) Saskia Noort - Bonuskind

2. (2) Rutger Bregman - De meeste mensen deugen

3. (-) Pieter Waterdrinker - De rat van Amsterdam

4. (4) Charlotte Dematons - Alfabet

5. (5) Sander Kollaard - Uit het leven van een hond

6. (6) Lucinda Riley - De zeven zussen

7. (3) Kees Jansma - Sneijder

8. (7) Charlie Mackesy - De jongen, de mol, de vos en het paard

9. (8) Karin SLaughter - Verzwegen

10. (12) Raynor Winn - Het zoutpad