Schaakrubriek: Week 30, 2020

Met enige regelmaat bezoeken wij de milieuboer oftewel de kringloopwinkel in de hoop daar schaakboeken aan te treffen. (Deze tip is natuurlijk dom, want zo krijg ik ongewenst concurrentie.)

De vondst van het collectors item Schaakinformator nummer 4 gaf grote voldoening (nu verschijnt nummer 144!). Uit 1968, het jaar waarin de VS rouwde over de moorden op Martin Luther King en Robert Kennedy. Nederland moest het doen met het overlijden van Lou de Palingboer. In dit nummer 4 vinden we een fraaie aanval van wereldkampioen Tal op de stelling van de de geduchte Russische grootmeester Geller.

Tal-Geller Moskou 1967: 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 5.0-0 Pxe4 het open Spaans, toen vaker gespeeld dan tegenwoordig. 6.d4 b5 7.Lb3 d5 8.dxe Le6 9.De2 Le7 10.Td1 0-0 dit alles is eindeloos uitgezocht, gelijke kansen 11.c4 bxc 12.Lxc4 een schijnoffer Lc5 13.Le3 Lxe3 14,Dxe3 Db8 (14.dxc4 15.Dxe4) 15.Lb3 Db6 (beter 15.Pa5 16.Pbd2 Da7) ..

