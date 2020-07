Boeren uit het noorden onderweg naar protest bij De Bilt

Vele tientallen boeren uit het noorden van het land zijn woensdagochtend vertrokken naar het protest bij De Bilt. Ze rijden in een langzaam konvooi over de wegen. Of ze ook traag over snelwegen gaan rijden, wilde regiocoördinator Lucinda de Haan van Farmers Defence Force niet bevestigen. “We willen erop tijd zijn en we rijden door zonder te stoppen en zonder gedoe. De sfeer is gemoedelijk en iedereen heeft het doel voor ogen: aandacht vragen voor de veevoermaatregel en het meten met twee maten door het RIVM”, aldus De Haan.