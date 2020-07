Kanye West twittert over mogelijke scheiding met Kim

“Ik wil een scheiding sinds Kim een ontmoeting had met Meek in het Waldorf voor het ‘hervormen van gevangenissen’”, schrijft Kanye. Hij lijkt daarmee te refereren naar de tijd dat zijn vrouw samenwerkte met rapper Meek Mill, de ex van Nicki Minaj, voor de eerste Criminal Justice Reform Summit in Los Angeles in november 2018. Kim en Kanye zijn sinds 2014 getrouwd. Ze hebben samen vier kinderen.

Kanye, die in de race is voor het Amerikaanse presidentschap, twitterde ook weer indirect over zijn familie die hem schijnbaar wil beschermen tegen zichzelf. “Ze willen twee dokters invliegen omdat het mentaal niet goed met me zou gaan.” Ook deelde hij een screenshot van een tekstbericht dat hij naar zijn schoonmoeder Kris Jenner stuurde. Hij lijkt daarin op oorlogspad. “Gaan we praten of ruzie maken?”, vraagt de rapper.

Opsluiten

De muzikant stuurde de afgelopen dagen een hele rits tweets de wereld in, waarvan hij de helft weer verwijderde. Hij beweert onder meer dat hij zijn kinderen niet mag zien en dat de Kardashians hem op willen sluiten.

Fans en mensen uit de omgeving van Kanye maken zich zorgen om de rapper. Ze vrezen dat hij weer afstevent op een inzinking.