Deskundigen: Je laten testen moet sneller en beter

Tests worden nu veelal afgenomen in teststraten, waarvoor mensen een eindje moeten rijden of zelfs het ov moeten nemen. “Dat moet sneller en beter”, zegt Marc Bonten, arts-microbioloog en hoogleraar moleculaire epidemiologie van infectieziekten aan het UMC Utrecht. “Ik vind, door de bank genomen, dat de GGD’s het uitstekend doen. Ik had nooit verwacht dat ze deze testinfrastructuur in korte tijd konden opbouwen. Maar we zien nu dat het nog beter moet.”

Hij krijgt bijval van hoogleraar infectiepreventie en arts-microbioloog Andreas Voss van het Radboudumc: “Nu hebben mensen een excuus om een test te laten zitten, en dat kan ik begrijpen. Mensen gaan niet snotterend een stuk in de bus zitten, of een heel eind fietsen voor een test. Hoe lager de drempel, hoe beter de naleving van de oproep aan mensen met klachten om zich te laten testen.”

Ook Aura Timen van het OMT erkent het probleem. “Een deel van de mensen met klachten zegt inderdaad: de toegankelijkheid van de teststraat zou moeten worden verbeterd. Het moet zo dicht bij de burgers als maar kan.”