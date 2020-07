Negen militairen dood door helikopterongeluk in Colombia

Zeker negen militairen zijn in Colombia om het leven gekomen bij een helikoptercrash. Het toestel, een UH-60 Black Hawk, stortte neer in het departement Guaviare tijdens operaties tegen de overgebleven verzetsstrijders van de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC). Zes bemanningsleden raakten gewond en twee anderen zijn vermist.

Dat meldde de Colombiaanse president Ivan Duque tijdens een televisietoespraak. De crash gebeurde in de jungle waar veel dissidenten van de FARC, die in 2016 een vredesakkoord sloot met de regering, zich schuilhouden. Zij verdienen hun geld met onder andere het smokkelen van drugs.

Het Colombiaanse leger onderzoekt wat er precies met de helikopter is gebeurd. In het verleden zijn vaker helikopterongelukken in Colombia geweest. Vaak werden die veroorzaakt door slecht weer of mechanische problemen. Een enkele keer zaten bendes of guerrillastrijders erachter.