Groei gebruik Snapchat valt tegen

Het gebruik van chatapp Snapchat is afgelopen kwartaal opnieuw toegenomen, mede doordat veel mensen thuis zaten tijdens de coronacrisis. Maar de toename van het aantal gebruikers was wel minder sterk dan moederbedrijf Snap zelf had voorzien. Dat laatste is een tegenvaller volgens kenners. In de nabeurshandel aan de beurs in New York ging het aandeel Snap stevig omlaag.