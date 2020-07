De politie heeft dinsdagavond een dode man gevonden in een woning aan de Sparrenstraat in Eindhoven. Het is niet duidelijk hoe hij om het leven is gekomen, laat de politie weten. De bewoonster van het huis is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de man.

Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Forensisch rechercheurs doen ter plaatse onderzoek.