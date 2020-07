KLM hervat na vijf maanden passagiersvluchten naar China

KLM heeft na vijf maanden de passagiersvluchten naar China hervat. De maatschappij begint met één vlucht per week naar Shanghai, die zowel op de heen- als de terugreis een stop maakt in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel.

KLM-topman Pieter Elbers was dinsdag op Schiphol om de eerste vlucht uit te zwaaien. “De hervatting van de vluchten naar Shanghai is een voorzichtig maar positief teken van herstel”, stelde hij. “KLM is het netwerk zorgvuldig aan het uitbreiden, zodat onze klanten zoveel mogelijk keuze hebben in bestemmingen. Dat we Shanghai nu weer kunnen aanbieden, is een belangrijke mijlpaal bij de moeizame wederopbouw van het KLM-routenetwerk in een moeilijke tijd.”

KLM had de vluchten naar het Chinese vasteland begin februari opgeschort. Volgens de maatschappij zijn er maatregelen getroffen om de vlucht nu zowel voor passagiers als medewerkers veilig te kunnen uitvoeren. Zo zijn mondkapjes bij instappen en tijdens de vlucht verplicht, zijn er extra hygiënemiddelen aan boord zoals handgels en worden de toestellen van KLM extra schoongemaakt. Verder is er aan boord slechts beperkte catering aanwezig en de lucht in de cabine wordt in hoog tempo ververst met behulp van speciale filters.

Er gelden ook strikte eisen van de Chinese overheid. Dit betekent dat passagiers online een gezondheidsverklaring moeten invullen en dat de temperatuur van passagiers wordt gecontroleerd. Mogelijk gaan er binnenkort nog meer eisen gelden. Chinese luchtvaartautoriteiten kondigden dinsdag aan dat mensen die naar China vliegen straks de resultaten van een speciale test moeten laten zien. Dit is om aan te geven dat ze niet besmet zijn met het coronavirus. De test mag niet ouder dan vijf dagen zijn. De instelling die de test doet, moet daar geschikt voor worden geacht door de Chinese ambassade in het land.